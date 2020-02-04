جلسة طارئة للحكومة السودانية لمناقشة لقاء البرهان ونتنياهو

يعقد مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، جلسة طارئة لمناقشة تفاصيل لقاء رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبدالفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن البرهان لم يخطر مجلس الوزراء باللقاء وأنهم تلقوا عبر وسائل الإعلام تفاصيل الجلسة.

وفي تصريحات صحفية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية فيصل محمد صالح إن المجلس ينتظر توضيحات بشأن اللقاء بعد عودة رئيس المجلس.



وكشفت مصادر سودانية عن أن البرهان سيكشف الثلاثاء عن تفاصيل لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

Advertisements

وقالت المصادر لـ"العين الإخبارية" إن المكون العسكري بالمجلس السيادي الانتقالي سيدخل في اجتماع مغلق مع البرهان لإطلاعهم على ما دار مع نتنياهو، قبل الدخول في اجتماع مع المجلس بأكمله، موضحة أن عدداً محدوداً جداً من العسكريين والمدنيين على علم بالزيارة.

وغادر الفريق أول عبدالفتاح البرهان العاصمة السودانية الخرطوم، الإثنين، متوجهاً إلى كمبالا في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً، حيث استغرقت ساعات.



وبحسب المصادر فإن البرهان أجرى مباحثات مع الرئيس الأوغندي يوري موسفني بحثا فيها عملية السلام في السودان والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان عضو المجلس السيادي الانتقالي الفريق شمس الدين كباشي قد قال إن البرهان تلقى دعوتين لزيارة العاصمة الأمريكية واشنطن خلال فبراير/شباط الجاري.

وبات البرهان ثاني مسؤول سوداني كبير يلتقي مسؤولين إسرائيليين، بعد لقاء الرئيس الأسبق جعفر نميري برئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، حين كان وزيرًا في حكومة مناحم بيجن، بحسب "سي إن إن".

وفي يناير/كانون الثاني 2016، طرح وزير الخارجية السوداني الأسبق إبراهيم غندور تطبيع العلاقات مع إسرائيل بشرط رفع الحكومة الأمريكية العقوبات الاقتصادية.