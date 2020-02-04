إسرائيل تزعم إحباط تهريب أسلحة إلى غزة عبر البحر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إحباط تهريب أسلحة إلى قطاع غزة عبر البحر قبل 3 أشهر واعتقال شخصين قال إنهما حاولا تنفيذ هذه العملية من خلال قارب.
وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان: "أحبطت قوات سلاح البحرية، بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، قبل 3 أشهر محاولة تهريب أسلحة إلى قطاع غزة من المنطقة البحرية شمال سيناء".
وأضاف: "منظومة السيطرة البحرية رصدت القارب المشتبه به في التهريب، ووجهت نحوها محاربي سلاح البحرية".
وتابع: "بعد المطاردة، تم توقيف القارب ونقل الناشطيْن الذين تواجدا على متنه لتحقيق لدى قوات الأمن.
وتبيّن من التحقيق معهما أنّ الأسلحة كانت مُعدّة لاستخدام قوات الكوماندوز البحرية التابعة لمنظمة حماس".
ولم يصدر أي تعقيب عن "حماس" يؤكد أو ينفي هذا الحادث.
ويخضع القطاع البالغ عدد سكانه نحو مليوني نسمة لحصار إسرائيلي منذ يونيو/حزيران 2006 إثر مزاعم إسرائيلية بخطف جندي إسرائيلي، وتم تشديده في يونيو/حزيران 2007 بعد سيطرة حماس على القطاع.
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