البرهان يطلع "السيادي" على تفاصيل لقاء نتنياهو باجتماع مغلق

كشفت مصادر سودانية عن أن رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان سيكشف الثلاثاء عن تفاصيل لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

وقالت المصادر لـ"العين الإخبارية" إن المكون العسكري بالمجلس السيادي الانتقالي سيدخل في اجتماع مغلق مع البرهان لإطلاعهم على ما دار مع نتنياهو، قبل الدخول في اجتماع مع المجلس بأكمله، موضحة أن عدداً محدوداً جداً من العسكريين والمدنيين على علم بالزيارة.

وأشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ناقش مع البرهان في اتصال هاتفي الأحد لقاءه بنتنياهو؛ حيث استمرت المكالمة لأكثر من 20 دقيقة.

Advertisements

وبحسب المصادر فإن البرهان أجرى مباحثات مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بحثا فيها عملية السلام في السودان والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وغادر الفريق أول عبدالفتاح البرهان العاصمة السودانية الخرطوم، الإثنين، متوجهاً إلى كمبالا في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً، حيث استغرقت ساعات.

وكان عضو المجلس السيادي الانتقالي الفريق شمس الدين كباشي قد قال إن البرهان تلقى دعوتين لزيارة العاصمة الأمريكية واشنطن خلال فبراير/شباط الجاري.

وبات البرهان ثاني مسؤول سوداني كبير يلتقي مسؤولين إسرائيليين، بعد لقاء الرئيس الأسبق جعفر نميري مع رئييس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون حين كان وزيرًا في حكومة مناحم بيجن، بحسب "سي إن إن".



وفي يناير/كانون الثاني 2016، طرح وزير الخارجية السوداني الأسبق إبراهيم غندور تطبيع العلاقات مع إسرائيل بشرط رفع الحكومة الأمريكية العقوبات الاقتصادية.