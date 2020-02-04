انت الان تتابع هونج كونج تسجل أول وفاة بفيروس كورونا وعدد الوفيات الإجمالي يتجاوز 420 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

سجلت هونج كونج أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد على أراضيها اليوم الثلاثاء، وهي ثاني وفاة خارج بر الصين الرئيسي نتيجة تفش أودى بحياة 420 مصابا بالفيروس وانتشر في أنحاء العالم وأثار مخاوف حول النمو الاقتصادي العالمي.

واستقرت أسواق الصرف والأسهم الصينية في تعاملات مضطربة بعد أن أضر القلق من انتشار فيروس كورونا باليوان أمس الاثنين وأفقد المؤشر الرئيسي لبورصة شنغهاي حوالي 400 مليار دولار من القيمة السوقية.

وتم إجلاء مزيد من الأجانب من مدينة ووهان بوسط الصين، وهي بؤرة انتشار المرض وخاضعة للعزل، وظل آلاف عالقين داخل سفينة سياحية يابانية بعد أن أظهرت الفحوص أن أحد ركابها مصاب بالفيروس.

وبوفاة مريض هونج كونج وصل العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 427 حالة من بينها رجل توفي في الفلبين الأسبوع الماضي بعدما زار ووهان. وقالت السلطات الصينية إن عدد الوفيات الإجمالي بالصين زاد زيادة قياسية بواقع 64 حالة عن اليوم السابق ليصل إلى 425 حالة معظمها في إقليم هونبي وعاصمته ووهان.

وتم تسجيل حالات جديدة في الولايات المتحدة منها مريض في كاليفورنيا أصيب نتيجة الاتصال الوثيق بشخص في نفس المنزل أصيب بالفيروس في الصين.

وهذه ثاني عدوى تنتقل من إنسان لآخر بالولايات المتحدة بعد حالة أخرى شبيهة تم رصدها في إيلينوي الأسبوع الماضي.

وقالت الدكتورة نانسي‭ ‬مسونيير مديرة المركز القومي للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي "نتوقع أن نرى حالات أخرى لانتقال المرض من شخص لآخر".

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وزاد العدد الإجمالي للإصابات بالصين بواقع 3235 حالة ليصل إلى 20438 حالة إصابة، وتوجد على الأقل 151 حالة في 23 بلدا آخر أو منطقة أخرى.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية انتشار المرض الشبيه بالإنفلونزا حالة طوارئ عالمية، وإن كان الخبراء يقولون إن الكثير من سمات المرض لا تزال مجهولة ومن ذلك معدل الوفاة الذي يسببه وطرق الانتقال.

ودفع هذا الغموض بعض الدول لاتخاذ أقصى إجراءات ممكنة للحد من انتشار الفيروس. وأرسلت أستراليا مئات الرعايا الذين أجلتهم من ووهان إلى جزيرة نائية بالمحيط الهندي بينما أمرت اليابان بحجر صحي على سفينة سياحية تحمل أكثر من 3700 شخص بعدما أظهرت الفحوص إصابة رجل من هونج كونج أبحر عليها الشهر الماضي بفيروس كورونا.

وفي هونج كونج، قال عاملون بمستشفى إن المصاب البالغ من العمر 39 عاما كان يعاني مرضا مزمنا كامنا وزار ووهان في يناير كانون الثاني قبل إصابته بكورونا.

وشارك مئات من العاملين بالقطاع الطبي في المستعمرة البريطانية السابقة في إضراب لليوم الثاني على التوالي لإجبار الحكومة على إغلاق حدود المدينة تماما مع بر الصين الرئيسي، وذلك بعد يوم من ترك الرئيسة التنفيذية كاري لام ثلاثة معابر مفتوحة.

وفي هونج كونج 15 حالة إصابة مؤكدة.