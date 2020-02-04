شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي يسيطر على 94% من ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نشر حساب تابع للجيش الوطني الليبي، خريطة جديدة تؤكد سيطرته على أكثر من 94% من مساحة ليبيا. وتضمنت الخريطة التي نشرها حساب M.LNA على موقع ”تويتر“ ثلاث مناطق مظللة بثلاثة ألوان، هي الأحمر، ويشير لمناطق سيطرة الجيش الوطني الليبي، والأخضر ويشير لمناطق سيطرة الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، واللون الأزرق الذي يشير لمناطق تسيطر عليها عصابات محلية خارجة على القانون في مناطق صحراوية.



ويخوض الجيش الليبي منذ الرابع من نيسان/أبريل الماضي، عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات والإرهابيين، إذ حرر مطلع شهر كانون الثاني/يناير الماضي، مدينة سرت وتقدم بعدها ليسيطر على البلدات الواقعة جنوب شرق مدينة مصراتة .. وفق “إرم نيوز“.

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