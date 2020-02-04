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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلجيكا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أعلنت مصادر طبية في بلجيكا ، اليوم الثلاثاء، شباط 04، 2020عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وظهر الفيروس في مدينة ووهان الصينة قبل أن يصل إلى عدد من البلدان حول العالم.
وسجلت الصين حتى اليوم قرابة 400 حالة وفاة وأكثر من 15 ألف إصابة بكورونا.
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