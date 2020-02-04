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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين.. شفاء 632 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الثلاثاء أن 632 مريضا مصابا بفيروس كورونا الجديد خرجوا من المستشفى بعد شفائهم التام.
وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي أن 157 شخصًا خرجوا من المستشفى بعد الشفاء، 101 منهم في هوبي، وفقاً لموقع "xinhuanet".
وبلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا 425 شخصًا، وتم الإبلاغ عن 2038 حالة إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا في 31 منطقة على مستوى مقاطعة شينجيانغ في الصين.
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