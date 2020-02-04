خريطة توضح سيطرة الجيش الليبي على 94 بالمئة من مساحة ليبيا

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نشر حساب تابع للجيش الوطني الليبي على موقع تويتر خريطة تؤكد سيطرة القوات المسلحة على 94 بالمئة من مساحة البلاد.
وتضمنت الخريطة، التي نشرها حساب بحمل إسم M.LNA على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، 3 مناطق مظللة بثلاثة ألوان، هي الأحمر ويشير لمناطق سيطرة الجيش الوطني الليبي، والأخضر ويشير لمناطق سيطرة المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، واللون الأزرق الذي يشير لمناطق تسيطر عليها عصابات محلية خارجة على القانون في مناطق صحراوية.
ومنذ الرابع من أبريل الماضي، يخوض الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات والعناصر الإرهابية.
وفي مطلع يناير الماضي، نجح الجيش الليبي في تحرير مدينة سرت وتقدم بعدها ليسيطر على البلدات الواقعة جنوب شرق مدينة مصراتة.
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