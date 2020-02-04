سفير ليبي ينشق عن حكومة السراج ويعلن انضمامه للجيش الوطني

ذكرت وسائل إعلامية أن سفيراً ليبياً أعلن انشقاقه عن حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، ودعمه للجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر.

وأعلن عبدالله المشد، القائم بأعمال السفارة الليبية في دولة النيجر، انشقاقه عن حكومة الوفاق ودعمه للجيش الوطني الليبي، وذلك رفضًا لمحاولات حكومة السراج "لشرعنة الاحتلال التركى للبلاد باستخدام الميليشيات الإرهابية".

وقال المشد خلال بيان مصور بالفيديو، إنه "نظرًا للمرحلة الاستثنائية التى تمر بها بلادنا، ومحاولات شرعنة الغزو الأجنبى لبلادنا الحبيبة، واستخدام المجلس الرئاسى لقوات تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار ليبيا، وسلب القرار الوطنى.. عليه أعلن انحيازى الكامل لشرعية الشعب الليبى المتمثلة فى مجلس النواب والحكومة الليبية المنبثقة عنه".

وأكد المشد دعمه الكامل للجيش الوطنى الليبى فى حربه ضد الميليشيات الإرهابية، حيث قال: "أتوجه بالقول والتأكيد على أننى ممثل لدولة ليبيا بكافة أطيافها وطوائفها، كما أدعم جيشنا الوطنى فى حربه ضد الإرهاب والميليشيات والخارجين عن القانون، على أن يؤدى ذلك إلى قيام انتخابات حرة ونزيهة تفسح المجال لقيام دولة القانون والمؤسسات، واستعادة هيبة الدولة وسيادتها، والدخول فى مرحلة استقرار وازدهار دائم إن شاء الله".

وفي نوفمبر الماضي، أثار اتفاق مشبوه (أمني وبحري) بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، غضب الليبيين، نظراً لأن الاتفاق يهدف لسرقة تركيا ثروات الشعب الليبي في منطقة شرق المتوسط.

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ولاحقاً، أعلن أردوغان دخول قواته العسكرية إلى ليبيا لمساندة الميليشيات الإرهابية الداعمة لحكومة الوفاق ضد قوات الجيش الليبى.

والسبت الماضي، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد المرتزقة الذين نقلتهم تركيا أو تعدهم للنقل إلى ليبيا، ارتفع إلى نحو 4700، لكنهم بدأوا تكبد خسائر بالعشرات بين القتلى في معارك طرابلس، و"الهاربين" إلى أوروبا.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية" أمس الإثنين، إن أردوغان كان يريد "إرسال 18 ألف إرهابي إلى ليبيا"، مشيراً إلى أن تركيا نقلت نحو 2000 مسلح من تنظيم جبهة النصرة إلى ليبيا عبر مطار معيتيقة.

وأكد المتحدث أن قاعدة معيتيقة تحولت إلى قاعدة تركية بشكل شبه كامل، مؤكداً أن الرئيس التركي نقل 1500 مسلح من تنظيم داعش من سوريا إلى ليبيا.

وقال المسماري إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بإنشاء شركة أمنية تحولت إلى ذراع لتنظيم جماعة الإخوان لتنفيذ عمليات إرهابية في ليبيا، مشيراً إلى أنه يدير شبكة إرهابية دولية من خلال الشركة الأمنية التي أنشأها.

وأكد المسماري أن سياسة أردوغان أصبحت واضحة في دعم الإرهاب من خلال دعم وإنشاء مجموعات إرهابية وشركات أمنية.

وتابع المتحدث أن القوات الليبية المسلحة تخوض حرباً بالوكالة ضد الإرهاب على الأراضي الليبية.