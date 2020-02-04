جميل السيد: لولا الفساد والفاسدين لكُنّا قادرين على مواجهة كل الأخطار

اشار النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "بالخلاصة، حُطّ ​أميركا​ و​إسرائيل​ و​الإرهاب​ و​فيروس كورونا​ وكل المصايب على جنب، لولا ​الفساد​ والفاسدين لكُنّا قادرين على مواجهة كل الأخطار ولكان هذا البلد وأهله بألف خير، وأيّ تبرير آخر هو تزوير للواقع وضحْك عالناس".

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