الرئيس عون عرض مع أسود للأوضاع العامة في البلاد وحاجات منطقة جزين

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في قصر بعبدا، عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​زياد أسود​، وعرض معه للأوضاع العامة في البلاد، كما تطرّق البحث إلى حاجات منطقة جزين.

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