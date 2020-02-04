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لبنان يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل شديدة البرودة إعتبارا من الخميس

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أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط يتقلب محلياً ومن ثم يتأثر تدريجياً اعتباراً من مساء الخميس بالمنخفض الجوي كريم " KARIM "المصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة حيث يشتدّ تأثيرها يوم السبت مما يؤدي الى تساقط ​الثلوج​ على مستويات منخفض".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، مع احتمال تساقط ​أمطار​ محلية خفيفة ليلا خاصة في المناطق الشمالية .
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة.
الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانًا، يتحول تدريجياً بعد الظهر الى غائم جزئياً فغائم مع انخفاض بدرجات الحرارة و ذلك تحت تأثير المنخفض الجوي KARIM ويتشكل ​الضباب​ على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة اعتباراً من المساء ومن المتوقع ان تشتدّ غزارتها ليل الخميس/الجمعة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد كما ت​تساقط الثلوج​ على ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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