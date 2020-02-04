لبنان يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل شديدة البرودة إعتبارا من الخميس

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط يتقلب محلياً ومن ثم يتأثر تدريجياً اعتباراً من مساء الخميس بالمنخفض الجوي كريم " KARIM "المصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة حيث يشتدّ تأثيرها يوم السبت مما يؤدي الى تساقط ​الثلوج​ على مستويات منخفض".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، مع احتمال تساقط ​أمطار​ محلية خفيفة ليلا خاصة في المناطق الشمالية .

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانًا، يتحول تدريجياً بعد الظهر الى غائم جزئياً فغائم مع انخفاض بدرجات الحرارة و ذلك تحت تأثير المنخفض الجوي KARIM ويتشكل ​الضباب​ على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة اعتباراً من المساء ومن المتوقع ان تشتدّ غزارتها ليل الخميس/الجمعة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد كما ت​تساقط الثلوج​ على ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق.

