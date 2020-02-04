الدفاع المدني: تنفيذ 33 مهمة إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في ​وزارة الداخلية والبلديات​، في بيان، أنّ "عناصر ​الدفاع المدني​ تمكّنوا خلال الساعات الـ24 الماضية، من تنفيذ مهمّات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل الآتي:

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- إخماد حرائق (عدد 11):

* أعشاب (عدد 3): ​الرميلة​ - ​العقيبة​ - ​بياقوت​.

* منازل (عدد 3): صيدا - صربا - ​الجناح​.

* سيارات (عدد 2): ​عاليه​ - ​دوحة الحص​.

* كهرباء (عدد1): عمود في حلبا.

* ​نفايات​ (عدد 1): ​العباسية​.

* مختلف (عدد 1): داخل محطة شارل حلو.

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- ​حوادث سير​ (عدد 2): ​الصفرا​ ونقل جريح إلى المستشفى - صور ونقل جريح الى المستشفى.

- نقل وإسعاف: 19 حالة طارئة.

- نقل جثة من ​طريق الجديدة​ إلى المستشفى".

وأوضحت أنّ "مجموع المهام المنفّذة خلال الـ24 ساعة الأخيرة هو 33 مهمّة"، مذكّرةً بـ"ضرورة الإتصال بغرفة عمليّات المديرية على رقم الطوارئ "125" لطلب المساعدة".