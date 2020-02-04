الدفاع المدني: تنفيذ 33 مهمة إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، في بيان، أنّ "عناصر الدفاع المدني تمكّنوا خلال الساعات الـ24 الماضية، من تنفيذ مهمّات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل الآتي:
- إخماد حرائق (عدد 11):
* أعشاب (عدد 3): الرميلة - العقيبة - بياقوت.
* منازل (عدد 3): صيدا - صربا - الجناح.
* سيارات (عدد 2): عاليه - دوحة الحص.
* كهرباء (عدد1): عمود في حلبا.
* نفايات (عدد 1): العباسية.
* مختلف (عدد 1): داخل محطة شارل حلو.
- حوادث سير (عدد 2): الصفرا ونقل جريح إلى المستشفى - صور ونقل جريح الى المستشفى.
- نقل وإسعاف: 19 حالة طارئة.
- نقل جثة من طريق الجديدة إلى المستشفى".
وأوضحت أنّ "مجموع المهام المنفّذة خلال الـ24 ساعة الأخيرة هو 33 مهمّة"، مذكّرةً بـ"ضرورة الإتصال بغرفة عمليّات المديرية على رقم الطوارئ "125" لطلب المساعدة".
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