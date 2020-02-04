النشرة: ثكنة عسكرية كاملة بتصرف أحد رؤساء الأحزاب المسيحية

علمت "​الخليج 365​" انه لدى مراجعة لوائح العناصر الامنية المفصولة بتصرف رسميين وسياسيين ونقابيين وقضاة، تبيّن ان احد رؤساء الاحزاب ​المسيحية​ يوجد بتصرفه ٩٨ عنصرا امنيا و٣ ضباط و١٢ آلية ل​قوى الامن الداخلي​.

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