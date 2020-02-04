اشار وزير الصحة حمد حسن الى ان "فريق الحجر الصحي الذي كشف على طاقم الباخرة القادمة من الشرق الاقصى يؤكد ان الطاقم في صحة جيدة وقد ورست الباخرة في مرفأ بيروت وخضعت للتفتيش مجددا من قبل الامن العام، وتبين ان الباخرة تعتمد المعايير الصحية العالمية".
اضاف حسن في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "لذا نؤكد مجددا اننا سنعمل دائما لما فيه مصلحة للمواطن وسلامته".
كانت هذه تفاصيل خبر حمد حسن: طاقم الباخرة القادمة من الشرق الاقصى بصحة جيدة وقد رست الباخرة بمرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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