حمد حسن: طاقم الباخرة القادمة من الشرق الاقصى بصحة جيدة وقد رست الباخرة بمرفأ بيروت

اشار وزير ​الصحة​ ​حمد حسن​ الى ان "فريق الحجر الصحي الذي كشف على طاقم الباخرة القادمة من الشرق ​الاقصى​ يؤكد ان الطاقم في صحة جيدة وقد ورست الباخرة في ​مرفأ بيروت​ وخضعت للتفتيش مجددا من قبل ​الامن العام​، وتبين ان الباخرة تعتمد المعايير الصحية العالمية".

اضاف حسن في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "لذا نؤكد مجددا اننا سنعمل دائما لما فيه مصلحة للمواطن وسلامته".