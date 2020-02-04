LBC: طاقم الباخرة الصينية في صحة جيدة وقد أُذن للباخرة بالرسو في مرفأ بيروت

أفاد معلومات لقناة الـ "lbc" بأن فريق الحجر الصحي الذي كشف على طاقم الباخرة الصينية أكد ان طاقم الباخرة في صحة جيدة وقد اذن للباخرة بالرسو في ​مرفأ بيروت​ حيث خضعت للتفتيش مجددا من قبل ​الامن العام​.

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