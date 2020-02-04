رئيس النقابة اللبنانية للدواجن: لا نستخدم مادة "كوليستين" لا بالعلف ولا بالمياه

أوضح رئيس النقابة ال​لبنان​ية للدواجن موسى فريجي، أنّ "في عام 2006، أصدرت الدول الأوروبية قرارًا بمنع استخدم مادّة "كوليستين" إلّا بوصفة طبيّة، وبالنسبة إلى الدواجن والأبقار، يجب أن يكون منزوعة هذه المادة من العلف قبل 10 أيام من الذبح".

وأكّد في تصريح إذاعي، "أنّنا تقيّدنا بهذا القرار منذ 14 سنة، ونحن لا نستخدم مادّة "كوليستين" لا بالعلف ولا بالمياه"، لافتًا إلى أنّ "الأعلاف الّتي تُعطى للدواجن (الفراريج) تؤخذ من شركات كبرى، لأنّ العلف المعطى لها يجب أن يكون على شكل حبوب، وهذه الحبوب غير متوفرة لدى ​المزارعين​ الصغار، ومتواجدة فقط لدى المزارعين الكبار"، مبيّنًا أنّ "كل المزارعين الكبار منضويين داخل النقابة".

وذكر أن يوم أمس، اجتمعنا مع وزير ​الزراعة​ ​عباس مرتضى​، ودعونا إلى أخذ عينات فوريّة من كلّ مراكز البيع في لبنان، من سوبرماركت إلى دكاكين ومطاعم، وإذا وجدوا "كوليستين" في الدجاج أو اللحوم، فنحن نتحمّل المسؤوليّة. نحن نثق بأنفسنا، والوزير طلع جلب عيّنات لإصدار بيان واضح ونهائي".