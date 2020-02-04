اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "يُمكن للشعب ان يتفهم التدابير المصرفية والقيود على حركة أمواله عندما:
-تبدأ الدولة جدياً باسترداد الأموال المنهوبة
-يرى بعض المسؤولين عن الفساد في السجن
-يقرأ لائحة الأشخاص الذين قاموا بتحويلات لا اخلاقية بعد ١٧ تشرين ١ الى الخارج".
ولفت ابي رميا الى انه "حتى تأمين هذه الشروط، انتظروا كل شيء من شعب موجوع".
كانت هذه تفاصيل خبر ابي رميا: يُمكن للشعب ان يتفهم التدابير المصرفية حين تبدأ الدولة جدياً باسترداد الأموال المنهوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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