‏ابي رميا: يُمكن للشعب ان يتفهم التدابير المصرفية حين تبدأ الدولة جدياً باسترداد الأموال المنهوبة

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون ابي رميا​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "يُمكن للشعب ان يتفهم التدابير المصرفية والقيود على حركة أمواله عندما:

-تبدأ ​الدولة​ جدياً باسترداد ​الأموال المنهوبة​

-يرى بعض المسؤولين عن ​الفساد​ في ​السجن​

-يقرأ لائحة الأشخاص الذين قاموا بتحويلات لا اخلاقية بعد ١٧ تشرين ١ الى الخارج".

ولفت ابي رميا الى انه "حتى تأمين هذه الشروط، انتظروا كل شيء من شعب موجوع".