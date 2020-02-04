وزارة الدفاع التركية: عنصران من "بي كا كا" سلما نفسيهما إلى حرس الحدود

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ "تسليم عنصرَين اثنين من منظمة "بي كا كا" الإرهابية نفسيهما إلى مخفر حرس الحدود في ولايتي ماردين و​شانلي أورفة​ جنوب شرقي ​تركيا​". وأوضحت في بيان، أنّ "الإرهابيَّين فرّا من معسكرات المنظمة في شمالي ​سوريا​"، مؤكّدةً أنّ "الإنشقاقات مستمرةّ في صفوف منظمة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابية".

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