قائد عسكري إيراني: لن نسمح للأعداء بأدنى تطاول على بلادنا

أكّد قائد مقر القوة البرية للجيش الإيراني في شمال شرق البلاد العميد رضا اذريان، "أنّنا لن نسمح للأعداء بأدنى تطاول على بلادنا".

وشدّد في كلمة له خلال مراسم أُقيمت لتكريم أسر الضحايا الإيرانيّين، على "أنّنا نَعد الشعب الإيراني الأبي بأنّنا سندافع عن الجمهورية الإسلامية والثورة حتّى آخر قطرة من دمائنا"، مركّزًا على أنّ "طريق الفريق الراحل ​قاسم سليماني​ سيستمرّ بقوّة والمشاركة المليونيّة في مراسم تشييع سليماني ورفاقه مؤشّر بارز إلى وعي الشعب الإيراني الّذي يقدّر دومًا الدماء الطاهرة للشهداء الشوامخ".

ولفت العميد اذريان إلى "أنّنا قد وجّهنا للعدو الكثير من الصفعات لغاية الآن، وكان آخرها الضربة الصاروخيّة لقاعدة "​عين الأسد​" الأميركيّة، وفيما لو ارتكبوا حماقة أُخرى فإنّهم سيواجهون ردًّا أقوى من الجمهورية الإسلامية".