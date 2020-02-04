الاخبارية السورية: قصف استهدف معملي غاز في حمص

اشارت قناة "الإخبارية" السورية الى إن قذائف سقطت على محطة غاز الريان، ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، ومعمل غاز إيبلا بريف حمص الشرقي.
وأضافت أنه أمكن "السيطرة على الحريق الذي نشب في محطة غاز الريان، وعناصر الإطفاء تعمل على إخماد الحريق في معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، ولا أضرار في معمل غاز إيبلا".
ولم يتضح على الفور ما إن كان الإنتاج قد تأثر، وأفادت "الإخبارية" بأن معمل غاز إيبلا لم يتعرض لأضرار.
ويمد معمل غاز إيبلا محطات الطاقة المحلية بحوالي 2.5 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، ويستخدم المعملان لتوفير الوقود محليا.
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