صحيفة "آي": ممارسات النظام الديكتاتوري الصيني ساهمت بانتشار "كورونا" بهذه السرعة

لفتت صحيفة "آي" البريطانية، في مقال للكاتب مارك والاس، بعنوان "الديكتاتوريات تساعد على تفشي الأوبئة"، إلى أنّ "الأنظمة الديكتاتوريّة تتّسم بصفتَين أساسيتَين، الأولى أنّها تكذب دومًا والثانية أنها تقتل الناس"، مذكّرةً بـ"ما فعلته الأنظمة الديكتاتوريّة خلال الأزمات بدءًا من أزمة انفجار مفاعل شيرنوبل النووي في الاتحاد السوفيتي السابق، مرورًا بمجاعة ​إثيوبيا​ عام 1984، وصولًا إلى إسقاط الطائرة الأوكرانية في ​إيران​ الشهر الماضي".

وركّزت على أنّ "​الصين​ ليست استثناء من ذلك، فـ"الحزب الشيوعي الصيني" يقتل ويعذّب ويضطهد معارضيه، فقد اعتقل مؤخّرًا أعدادًا كبيرة من الأويغور لأنّهم مسلمون"، مبيّنةً أنّ "مصدر فيروس "كورونا" الجديد في مدينة ووهان الصينية يبقى غير معروف حتّى الآن، لكن المعروف أنّه حصيلة جديدة للأنظمة الزراعيّة الفقيرة وعدم مراعاة المعايير الصحيّة في الصين. كما أنّ ممارسات النظام الديكتاتوري الصيني ساهمت في انتشاره بهذه السرعة، فالأطبّاء كانوا يرسلون المرضى إلى عائلاتهم بدلًا عن إيداعهم المستشفيات وعلاجهم".

وأوضحت أنّ "المسؤولين الحكوميّين قلّلوا من أعداد الضحايا والمصابين بهدف تهدئة الرأي العام"، مشيرًا إلى أنّ "الصين لم تتباطأ في مواجهة الفيروس حتّى أُصيب عشرات الآلاف من مواطنيها، بل تسبّبت في الانتشار الفيروس خارج أراضيها معرقلة جهود الدول الديمقراطيّة في إيجاد علاج له".