الأمم المتحدة: نزوح 520 ألف شخص من منازلهم بشمال غرب سوريا منذ بداية العام

أعلن المتحدّث الإقليمي باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ديفيد سوانسون، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "منذ الأول من كانون الثاني 2020، نزح نحو 520 ألف شخص من منازلهم في شمال غرب ​سوريا​، ثمانين في المئة منهم من النساء والأطفال"، وذلك جراء التصعيد العسكري لقوات ​النظام السوري​ وحليفتها ​روسيا​.

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