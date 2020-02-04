نقل رئيس البيرو السابق ألبرتو فوجيموري إلى المستشفى

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ليما: نُقل رئيس البيرو السابق ألبرتو فوجيموري الذي يقضي عقوبةً بالسّجن لمدّة 25 عاماً بتهمة الفساد، الإثنين إلى مستشفى في ليما بسبب مشاكل عصبيّة ورئويّة، بحسب ما قال طبيب العائلة لوكالة فرانس برس.

وقال أليخاندرو أغيناغا إن الرئيس السابق "تحت المراقبة".

ونُقل فوجيموري (81 عاما) ليل الأحد الإثنين من السجن الى المستشفى للخضوع لفحوص طبية.

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وقال مصدر في عائلة فوجيموري إن الرئيس السابق "يخضع للمراقبة في وحدة الرعاية" في المستشفى.

حكم فوجيموري الذي يتحدر من اصل ياباني، البيرو من 1990 الى 2000.

وفي العام 2009، حُكِم عليه بالسجن 25 عاما بتهم فساد وارتكاب جرائم ضد الانسانية لوقوفه وراء اغتيال 25 شخصا بأيدي ما كان يعرف بـ"سرية الموت" خلال الحرب ضد حركة "الدرب المضيء" اليسارية المتطرفة الماوية.

