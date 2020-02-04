سلطات هونغ كونغ تعلن تسجيل اول وفاة مرتبطة بفيروس كورونا









اسماء السيد - هونغ كونغ: توفّي في هونغ كونغ رجل يبلغ من العمر 39 عامًا كان يُعالج من جراء إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أكّدت السلطات الصحّية الثلاثاء.

وهي أوّل وفاة مرتبطة بالفيروس في هونغ كونغ، والثانية خارج برّ الصين الرئيسي.

وقال متحدّث باسم المستشفى إنّ الرجل كان من سكّان هونغ كونغ وقد سافر في 21 كانون الثاني/يناير إلى مدينة ووهان الصينيّة، بؤرة انتشار الفيروس، وعاد إلى هونغ كونغ بعد يومين من ذلك.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر طبية أن الرجل كان يعاني مشاكل صحية أدت إلى تعقيد علاجه.

وكانت سُجّلت أوّل وفاة بالفيروس خارج الصين، مع إعلان منظّمة الصحّة العالميّة الأحد وفاة صينيّ في الفيليبّين، مشيرةً إلى أنّه يتحدّر من ووهان ويبلغ من العمر 44 عامًا.

