وفاة الرئيس الكيني الأسبق دانيال أراب موي

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توفّي الرئيس الكينيّ الأسبق دانيال أراب موي الذي قاد البلاد بيَد من حديد بين عامي 1978 و2002، عن عمر ناهز 96 عامًا، بحسب ما أعلن أحد أفراد عائلته ومصدر حكومي الثلاثاء.

وقال أحد أفراد عائلته لوكالة فرانس برس إنّ الرئيس الأسبق "توفّي بالمنزل" في كاباراك بغرب كينيا. من جهته، قال مصدر حكومي طلب عدم كشف اسمه إنّ "الرئيس المتقاعد توفّي".