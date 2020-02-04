أخبار ذات صلة
وتم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي، بؤرة تفشي المرض، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم 13522 حالة.
وكانت قد أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية ثاني حالة انتقال لفيروس كورونا الجديد من إنسان لآخر داخل الولايات المتحدة وكشفت عن مزيد من التفاصيل حول خطط التعامل مع المسافرين القادمين من الصين ضمن مساعي البلاد للحد من تفشي المرض.
وقالت نانسي ميسونير مديرة المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف "نتوقع أن نرى حالات أخرى تنتقل فيها الإصابة من شخص إلى آخر"، مؤكدة أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة بلغ 11.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.