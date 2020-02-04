شكرا لقرائتكم خبر عن منحة 5 ملايين دولار لتوقيع اتفاقية البحث عن الغاز والزيت بدلتا النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول المعنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، بالترخيص لوزير البترول المعنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة غرب شربين الأرضية بدلتا النيل (ج. م. ع)، إلى حصول شركة إيجاس على منحه توقيع غير مستردة تقر بـ5 مليون دولار، وحد أدنى للاستثمارات خلال فترات البحث يبلغ 28 مليون دولار.

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وحسب المذكرة الإيضاحية التى حصلت عليها ”الخليج 365”، طرحت منطقة "غرب شربين" الأرضية بدلتا النيل ضمن مناطق المزايدة العالمية لعام 2018 وقد تقدمت شكرة أيوك برودكشن بي . في وهي شركة ذات مسئولية محددة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين هولندا وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وهي شركة توصية بالأسهم مؤسسة وقائمة وقائمة طبقا لقوانين انجلترا وويلز بعرض لهذه المنطقة منافساً لعرض مقدم من شركة أس دي اكس ، وتم الموافقة علي عرض ائتلاف شركتي أيوك وبي بي من اللجان المختصة بشركة إيجاس لتميزه فنياً ومالياً.

وتضمن العرض – وفقا للمذكرة الإيضاحية – حصول شركة إيجاس على منحه توقيع غير مستردة تقر بـ5 مليون دولار وحد أدنى للاستثمارات خلال فترات البحث يبلغ 28 مليون دولار وحفر عدد 4 آبار وتبلغ نسبة استرداد المصروفات 35% كما يتراوح نصيب شركة إيجاس من زيت وغاز الربح بين (65 %) و (71%).

وكانت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، وافقت علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول المعنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة غرب شربين الأرضية بدلتا النيل (ج. م. ع).