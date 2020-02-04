أسعار الدولار في 11 بنكا خلال تعاملات اليوم 4-2-2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 11 بنكا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

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وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنوك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية عند 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك قناة السويس، والتعمير والإسكان، والبركة، وكريدي أجريكول عند 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.77 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.