بومبيو يشكر البرهان على "الزعامة في تطبيع العلاقات" مع إسرائيل

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، عقب اجتماع عقده الأخير مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وأكد بيان صدر عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس أمس الاثنين، أن بومبيو

شكر في المكالمة البرهان على "زعامته في تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أوغندا بدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني".

وأشار البيان إلى أن بومبيو والبرهان

أعربا في المكالمة عن تطلعهما المشترك إلى تحسين مشاركة السودان الفعالة في المنطقة والمجتمع الدولي، وأكدا التزامهما بالمضي قدما نحو إقامة "علاقات ثنائية أكثر قوة وصحة".

ودعا وزير الخارجية الأمريكي، رئيس مجلس السيادة السوداني إلى زيارة واشنطن في وقت لاحق من العام الجاري.

ووصف بومبيو على حسابه في "تويتر" اتصاله مع البرهان بأنه كان "بناء".