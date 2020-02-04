بلجيكا تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم الثلاثاء، عن أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجد. أكدت السلطات في نبأ عاجل أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إصابة شخص بفيروس "كورونا" من بين (9) أشخاص عادوا من مدينة "ووهان" الصينية.

كانت الحكومة الصينية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إقليم "هوبي" بوسط البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير الجاري. "كورونا" من بين (9) أشخاص عادوا من مدينة "ووهان" الصينية.كانت الحكومة الصينية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إقليم "هوبي" بوسط البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير الجاري.

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