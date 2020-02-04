قضت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، اليوم الثلاثاء، بالسجن 15 سنة لمدان بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.
قال مجلس القضاء الأعلى - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية -"إن مدانًا اعترف في مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي بعمله في التنظيمات الإرهابية منذ عام 2004"، لافتًا إلى أن المدان عمل على تطوير الأسلحة والمساهمة في تفخيخ السيارات، إضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي للتنظيم الإرهابي في مدينة الفلوجة.
وأضاف، أن الإرهابي انضم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في عام 2014، وقام بتنفيذ عمليات إرهابية عدة ضد القوات الأمنية العراقية، بحسب اعترافاته.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء العراقي يقضي بسجن أحد إرهابيي "داعش" 15 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.