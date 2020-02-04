القضاء العراقي يقضي بسجن أحد إرهابيي "داعش" 15 عامًا

قضت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، اليوم الثلاثاء، بالسجن 15 سنة لمدان بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

قال مجلس القضاء الأعلى - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية -

"إن مدانًا اعترف في مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي بعمله في التنظيمات الإرهابية منذ عام 2004"، لافتًا إلى أن المدان عمل على تطوير الأسلحة والمساهمة في تفخيخ السيارات، إضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي للتنظيم الإرهابي في مدينة الفلوجة.وأضاف، أن الإرهابي انضم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في عام 2014، وقام بتنفيذ عمليات إرهابية عدة ضد القوات الأمنية العراقية، بحسب اعترافاته.