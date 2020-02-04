مدينتان شرق الصين تفرضان حجراً على سكانهما

أعلنت مدينتان كبيرتان في شرق الصين، تبعدان مئات الكيلومترات عن مركز تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، اليوم الثلاثاء أنّهما فرضتا قيودًا على حركة السكّان من أجل الحدّ من انتشار الوباء.

وأعلنت بلديّة مدينة تايتشو، وثلاث مناطق في مدينة هانغتشو التي تضمّ مقرّ مجموعة التجارة الإلكترونية "علي بابا"، أنه سيُسمح من الآن فصاعدا لفردٍ واحد فقط من كل عائلة صينية بالخروج مرة كل يومين للتبضّع. ويتعلق هذا الإجراء بنحو تسعة ملايين شخص. اقرأ أيضاً...وفيات "كورونا" تخطى ضحايا "سارس" في الصين

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