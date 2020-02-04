حكومة السودان: علمنا بلقاء البرهان ونتنياهو من الإعلام

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أوضح وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، مساء الاثنين، أن الحكومة تلقت نبأ لقاء رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عبر وسائل الإعلام.

وأضاف أنه لم يتم التشاور مع مجلس الوزراء بشأن هذا اللقاء، مشيرا إلى أن الحكومة تنتظر التوضيحات بعد عودة رئيس مجلس السيادة من زيارته إلى أوغندا التي جرى فيها اللقاء.

نتنياهو كشف عن اللقاء

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن بتغريدة على تويتر في وقت سابق الاثنين، عن لقائه رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في أوغندا.

في حين قال مسؤول إسرائيلي في بيان: “إن نتنياهو يعتقد أن السودان بدأ يتحرك في اتجاه جديد وإيجابي. عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني يرغب في مساعدة بلده على المضي قدماً في عملية تحديث من خلال إنهاء عزلته ووضعه على خريطة العالم”.

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يذكر أن رئيس مجلس السيادة السوداني وصل إلى مدينة عنتيبي الأوغندية، الاثنين، تزامناً مع زيارة نتنياهو إلى هذا البلد.

وبحسب مواقع سودانية محلية، تهدف زيارة البرهان “غير المعلنة” إلى إجراء مباحثات مع أوغندا حول القضايا الإقليمية المشتركة.

عريقات: طعنة في الظهر

في المقابل، ندد مسؤول فلسطيني الاثنين باللقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في أوغندا ووصفه بأنه “طعنة في الظهر”.

وقال صائب عريقات “هذا اللقاء يعتبر طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وخروجاً صارخاً عن مبادرة السلام العربية، في وقت تحاول فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية”، حسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا).