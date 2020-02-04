كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماليزيا تؤكد إصابة أول حالة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت السلطات الصحية الماليزية، اليوم الثلاثاء، إصابة أول حالة بفيروس كورونا، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى 10 أشخاص، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز"

وقالوا إن الماليزي البالغ من العمر 41 عامًا قد سافر إلى سنغافورة لحضور اجتماع الشهر الماضي مع زملائه من الصين - بمن فيهم واحد من ووهان، مركز الوباء. لكن لم تظهر عليه الأعراض إلا في 29 يناير، بعد حوالي أسبوع من عودته إلى ماليزيا.

وقال وزير الصحة دزلكفلي أحمد، إن نتائج المعمل في 3 فبراير أكدت أن الرجل أصيب بالفيروس، بالاضافة الي رجل يبلغ من العمر 63 عامًا من ووهان كان يخضع للمراقبة.

وعلي صعيد آخر، أفادت وسائل الإعلام الحكومية، اليوم الثلاثاء، أن فيتنام كلفت الجيش بفرض الحجر الصحي علي الفيتناميين العائدين من الصين، حيث أدى وباء الفيروس التاجي إلى مقتل أكثر من 420 شخصًا.

سيتم عزل 950 شخصا فى معسكرين عسكريين خارج هانوى لمدة 14 يوما على الاقل، وفقا لما ذكره راديو صوت فيتنام الرسمى.

لم يذكر التقرير متى سيعودون إلى فيتنام، لكنه قال إنهم سيصلون إلى مطار نوي باي في هانوي ومطار فان دون في مقاطعة كوانغ نينه.

ونقل التقرير عن نجوين فيت تانج،كبير أطباء الجيش في هانوي، قوله "خلال فترة الحجر الصحي، سيتم نقل أي شخص يظهر عليه أعراض الحمى إلى المستشفى لتلقي العلاج".

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وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن التجارة عبر الحدود بين فيتنام والصين "غير مشجعة" وأعلنت يوم الأحد أنها ستحظر جميع الرحلات الجوية من وإلى الصين بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

أكدت وزارة الصحة الفيتنامية حدوث حالة أخرى من الإصابة بفيروس كورونا الجديد اليوم الثلاثاء، مما رفع عدد الحالات في البلاد إلى تسع حالات.

وكانت آخر حالة مؤكدة في رحلة من ووهان، الصين، إلى فيتنام، وكانت على اتصال وثيق بثلاثة مرضى سابقين تم اكتشافهم في 30 يناير.

تقتصر الحالات حاليًا على أربع مقاطعات من أصل 63 مقاطعة في فيتنام.

وكانت قد أعلنت فيتنام يوم السبت حالة طوارئ للصحة العامة بسبب فيروس كورونا وقالت إنها ستوقف جميع الرحلات الجوية من وإلى البر الرئيسي للصين. ونصحت الحكومة مواطنيها بالحد من التجمعات الكبيرة.

فقد ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن وباء الفيروس التاجي في الصين إلى 361 شخص يوم الاثنين وهناك عدد متزايد من الدول التي أبلغت عن حالات. يوجد في اليابان 20 حالة مؤكدة، 17 منهم كانوا من الصين أو الصينيين.

