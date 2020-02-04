كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة امرأة من كوريا الجنوبية بفيروس كورونا بعد زيارة تايلاند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولون كوريون جنوبيون، اليوم الثلاثاء، إصابة امرأة من كوريا الجنوبية بفيروس كورونا بعد زيارة تايلاند، وهو أول سائح أجنبي يُبلغ عن إصابته بعد زيارة إلى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (KCDC) في بيان إن المريضة البالغة من العمر 42 عامًا والمعروفة فقط باسم "المريض 16 "، عادت إلى كوريا الجنوبية في 19 يناير بعد زيارة تايلاند.

وأضافت الهيئة في بيان لها أنها تلقت علاج منذ ظهور قشعريرة وأعراض أخرى منذ 25 يناير، ولم تتحسن حتى يوم الأحد، وتأكدت إصابتها اليوم الثلاثاء.

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ولم يستبعد البيان صراحةً زيارة المريضة إلى الصين، ورفض مدير KCDC جيونغ أون كيونج التعليق.

وقال تانارك بليبات نائب المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض التايلندية، إن المرأة ربما تكون مصابة بالفيروس في تايلاند. واضاف "هذا ممكن لأن الفيروس ينتشر بالفعل في تايلاند".

أبلغت تايلاند عن 19 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي من أكبر عدد من الإصابات خارج الصين. وأكدت أول حالة انتقال فيروسي من إنسان إلى آخر داخل البلاد يوم الجمعة.

