كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: السراج دفع مليون دولار لكل قيادي مرتزق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا، إلى 6 آلاف مقاتل، من أصل 18 ألف ينوي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إيفادهم إلى طرابلس.

وفي مؤتمر صحفي، كشف المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج دفع مليون دولار لكل قائد فصيل سوري ليرسل مرتزقة للقتال في ليبيا.

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وقال المسماري: "كل مرتزق يتقاضى شهريًا 2000 دولار"، مشيرًا إلى أن تركي يدعى العقيد غازي، هو الذي يقود المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا ويشرف عليهم.

وأضاف أن أردوغان أدخل 1700 إرهابي إلى منطقة حدودية مع تونس، ونقل بعضهم إلى الجنوب الغربي لليبيا، في حين نُقل بين 1500 و 2000 عنصر من جبهة النصرة إلى ليبيا عبر مطار معيتيقة الخاضع للسلطة التركية.

ولفت المسماري إلى أن مرتزقة أردوغان في ليبيا يشعرون بالإحباط بسبب الرفض الشعبي، إلى درجة أن الجرحى منهم يخضعون للرعاية الصحية تحت حراسة مشددة خوفاً من قتلهم.

