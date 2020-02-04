كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تم إجلاؤهم من الصين.. 239 أستراليًا يخضعون للحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الصحة الأسترالي جريج هانت، اليوم الثلاثاء، إن مجموعه من 239 أستراليًا تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية، مع اثنين اخرين، يواجهون فقط فرصة "ضئيلة" للإصابة بالفيروس، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

سيبقى الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وعددهم 241 شخص، والذين وصلوا إلى جزيرة كريسماس التي تديرها أستراليا قبالة الساحل الشمالي الغربي لأستراليا اليوم الثلاثاء، في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، وهو أقصى فترة حضانة للفيروس.

وقال هانت للصحفيين في كانبيرا: "لقد تم فحص جميع المسافرين، كما نصحت، ولا توجد حالات لفيروس كورونا المؤكد".

وأضف: "تم فحص أربعة عشر شخصًا عن كثب للتأكد من أنهم في حالة مقبولة وقد تم تطهيرهم من الفيروس. ويجري اختبار اثنين آخرين كإجراء وقائي ".

طلبت أستراليا الحصول على إذن لرحلة إخلاء ثانية خارج ووهان في مقاطعة هوبى، مركز بؤرة الفيروس التاجي الذي كان قيد الإغلاق. كان هناك 600 أسترالي مسجل في هوبى الأسبوع الماضي.

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من المقرر أن تغادر طائرة إجلاء مستأجرة من شركة طيران نيوزيلندا المحدودة (AIR.NZ) ووهان، على متنها 70 من النيوزيلنديين و50 مواطنًا أستراليًا ومقيمين دائمين على متنها، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وسيتم نقل الأستراليين من أوكلاند إلى جزيرة كريسماس.

قتل الفيروس التاجي الذي ظهر لأول مرة في ووهان في ديسمبر 425 شخصا في الصين، وواحد في هونغ كونغ وواحد في الفلبين.

ارتفع إجمالي عدد الإصابات في الصين من 3235 إلى 20438 اليوم الثلاثاء، وهناك ما لا يقل عن 151 حالة في 23 دولة ومنطقة أخرى.

تبعت أستراليا يوم السبت الولايات المتحدة في منع دخول جميع الرعايا الأجانب المسافرين من البر الرئيسي للصين ورفعت تحذيرها من السفر إلى الصين إلى أعلى مستوى، ونصحت الناس بعدم زيارة البلاد على الإطلاق.

وقال وانغ شينينغ القائم بالأعمال بالسفارة الصينية للصحفيين في كانبيرا: "نحن قلقون للغاية بشأن مصالح الطلاب الصينيين الذين لن يتمكنوا من القدوم إلى أستراليا.. نحن على اتصال بالجامعات وأيضًا مع وزارة التعليم للتوصل إلى حل مناسب لهؤلاء الطلاب."

