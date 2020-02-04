كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلان أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت هونغ كونغ، صباح اليوم الثلاثاء، أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد، والتي تعتبر الثانية من نوعها خارج بر الصين الرئيسي موطن الوباء، وبذلك يرتفع عدد الوفيات جراء المرض إلى427 شخصا في العالم.

وخضع الشخص الذي يبلغ من العمر 39 عاما، وتوفى جراء فيروس كورونا للحجر الصحي والعلاج، فيما سجلت هونج كونج 15 إصابة بالفيروس منذ بدء انتشاره خارج الصين، من ضمنها إصابة انتقلت محليا.

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وكانت الحكومة الصينية، قد أعلنت أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بوسط البلاد ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير.

ورصد الحكومة الصينية 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي، بؤرة تفشي المرض، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم 13522 حالة، وبذلك يرتفع عدد المصابين في الصين إلى 19967 مصابا في سائر أنحاء البلاد، فيما يبلغ عدد الإصابات في العالم نحو 20155 شخصا.