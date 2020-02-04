كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا بالصين إلى 414 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في مقاطعة هوبي بالصين، إلى 414 شخصا، كما وصل عدد المصابين إلى 13522 شخصا، حسبما أعلنت الصينية، اليوم الثلاثاء.

Advertisements

وقد أفاد التلفزيون الصيني، بأن عدد الحالات إصابة بفيروس كورونا المستجد المؤكدة، وفقا لآخر البيانات، 17489 إصابة، 362 حالة وفاة و530 حالة شفاء. ومعظم هذه الحالات سجلت في الصين (17489 حالة).

وأبلغت السلطات الصينية، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.