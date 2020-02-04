كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كينيا: وفاة الرئيس السابق دانيال أراب موي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت كينيا، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة الرئيس الأسبق دانيال أراب موي الذي قاد البلاد ل24 عاما بيَد من حديد بين عامي 1978 و2002،عن 95 عاما، حسبما قالت محطة سيتيزن التلفزيونية.

ووفقًا لمحطة سيتيزن التلفزيونية، تولى موي السلطة في 1978 بعد وفاة الرئيس جومو كينياتا حيث كان نائبا للرئيس آنذاك.

وقد أعلن قائد شرطة المنطقة الغربية فى كينيا، مقتل 13 تلميذا وإصابة ما لا يقل عن 39 أخرين في تدافع في مدرسة ابتدائية في غرب كينيا.

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و تشهد كينيا أسوأ موجة من انتشار الجراد الصحراوى منذ 70 عامًا حيث تتوغل مئات الملايين من الحشرات فى هذه الدولة الواقعة بالقرب من الصومال وإثيوبيا، ولم تتعرض هاتان الدولتان إلى هذا الغزو منذ ربع قرن، حيث أدى ذلك إلى تدمير الأراضى الزراعية وتهديد المنطقة التى تعانى بالفعل من الجوع.