كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعيدًا عن كورونا.. التنين الصيني يستعيد أمجاده بمعرض القاهرة للكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشعر وكانك خرجت من مطار القاهرة وصلت إلى بكين، سواء بالكلمات الصينية الكبيرة أو بالفوانيس الصينية الضخمة أو اللون الأحمر المثير الذيؤ يطلي كل شيئ تقريبًا في الصين، ولكن تكتشف إنك لازلت واقفًا على قدميك داخل معرض الكتاب في القاهرة، ولكن داخل الجناح الصيني.

قطعة من الصين

"نقلنا قطعة من الصين إلى القاهرة" بتلك الكلمات وصف عمرو مغيث، مدير تحرير مؤسسة بيت الحكمة، الجناح الصيني الذي اقاموه بمعرض القاهرة، الجناح الصيني جناح تم تصميمه في الصين، وهو على تراث المعابد الصينية، ويوجد فيه قسم للكتب والمنشورات، وكتب للمنتجات الثقافية وهي عبارة عن أعمال يدوية صينية كنوع من التقارب بين الشعوب وهي ساعة يدوية، وجاء شخص صيني خصيصا لتصميمه، ونماذج من اصدارات المؤسسة..

وأكد مغيث لـ"الخليج 365"، أن مؤسسته عمل في التبادل بين الدول العربية والصين، وتنقسم منتجاتها الي الترجمة والنشر والمنتجات الثقافية سواء المصرية والعربية وتيادلها مع المنتجات الصينية، مشيرًا إلى أنهم شاركوا في مهرجان الاستيراد الصيني في أغسطس الماضي، حيث شاركنا بتراث وبرديات فرعونية.

كتب 2020 الصينية

وتطرق مدير تحرير مؤسسة دار الحكمة، وتطرق لأبرز الكتب الصينية الجديدة هذا العام، ومنها كتاب الأديان في الصين وهو من أكثر الكتب مبيعا في المعرض، ترجمة د.ناصر عبد العال، وكتاب الحوكمة االاجتماعية في الصين، وعلم الجمال الايكلوجي الصيني وهو متخصص في الدراسات الأدبية،وعدد من الروايات الصينية مثل مقابلة خاصة جدا وجهة العمل، وكتاب الحزام والطريق قراءات اقتصادية، والكتب الدينية مثل التأوية والفلسفة الدينية الصينية، والكنفوشوسية، والكتب التاريخية مثل موسوعة تاريخ الصين وتاريخ الصين وهو جزء من سلسلة المعارف الصينية المبسطة.



الترجمة من الصينية

"نقوم بالترجمة من الصينية الي العربية" بتلك الكلمات وصفت فرح علاء الدين المدير التنفيذي في بيت الحكمة، منتجات الجناح" الصيني بالمعرض، مبية أنه يشتمل على كتب سياسية وإقتصادية وكتب تعليمية خاصة بعد انتشار المراكز التعليمية الصينية في مصر.

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وأكدت علاء الدين، أنهم يستعينون بمترجمين مصريين أساتذة بجامعة عين شمس، ولدينا علاقة بالكتاب الصينيين حيث نختار عدد من الكتب الصينية ليقوم مترجمونا بنقلها للعربية، وأبرز المترجمين احمد السعيد صاحب الدار، واسراء عبد السيد رئيس كنفوشيوس عين شمس، ورشا كمال وناصر عبد العال وهو مترجم الاديان في الصين الذي يعد من أكثر الكتب مبيعا.



وعددت المدير التنفيذي في بيت الحكمةـ المنتجات الثقافية الجديدة هذا العام، ومنها الساعات عليها 12 برج صيني، وبراويز عليها تهنئة وحكم صينية، واكسسوارات القراءة، وكتب للأطفال مثل الطاقة الكامنة وقصص مثل سحر القراءة، وكروت الضرب والجمع والمجسمات.



وبينت علاء الدين، أنهم شاركوا في 4 ندوات أبرزها صالون بيت الحكمة الثقافي، والذي يقام شهريا وشارك فيه عماد الأزرق مسئول صحيفة الصين اليوم واحمد السعيد صاحب الدار واسراء السيد استاذ اللغة الصينية بكلية ألسن جامعة عين شمس وبينت علاء الدين، أنهم شاركوا في 4 ندوات أبرزها صالون بيت الحكمة الثقافي، والذي يقام شهريا وشارك فيه عماد الأزرق مسئول صحيفة الصين اليوم واحمد السعيد صاحب الدار واسراء السيد استاذ اللغة الصينية بكلية ألسن جامعة عين شمس حذبتني تلك الكتب

بينما كشفت سارة كرم، طالبة اللغة الصينية في ألسن عين شمس، أن أبرز ما جذبها في معرض الكتاب 2020، هي رواية زهرة السوسن والتي تتحدث عن سيدة عانت في بداية مشوار حياتها وتقص لابنتها، و"من أجلك مستقبلا" وهي قصة توجه رسالة لبنتك وهي قاصرة على البنات المراهقات، بينما على مستوى الكتب موسوعة المعرفة الصينية وهي تضم التاريخ الصيني والثقافة الصينية بشكل مبسط، مبينة انها تدرس التاريخ الصيني في الجامعة وهو من المواد الصعبة ولكن الكتاب يعرضه بشكل شامل ومبسط.



وأكدت لـ"الخليج 365"، أنه من الأشياء التي بحثت عنها قضية إقليم شانجيانج وأزمة الايغور، وهناك موسوعة كاملة عنها، وكتاب "مذبحة نانزينج" وهو يتحدث عن الحرب بين اليابان والصين والمذبحة التي ارتكبها اليابانيون في حق الصينيون حين أبادوا 35 مليون حيث أبادوا مدينة كاملة وكانت العاصمة وقتها، "حرب 1942" وهي مجاعة حدثت في الحرب العالمية الثانية، أكلوا ورق الشجر واكلوا كل شيئ حتى الميتين بالشارع.

