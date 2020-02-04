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شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي: قطر تبذل كل ما بوسعها لإعادة السودان إلى المربع الأول والان مع التفاصيل
الثلاثاء 4 فبراير 2020
قال الكاتب والمحلل السياسى، فهد ديباجى، إن قطر تحاول بكل الوسائل أن تزرع وتُثير في السودان الفتن والقلائل لإعادة حكم الإخوان ولتعيدها للمربع الأول، وذلك عبر أكاذيب وخزعبلات مفبركة ومتعاونين.
وتابع ديباجي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: على السودانيين الحرص والحذر وأخذ الحيطة.
يشار إلى أن قطر لعبت دورها التخريبى بمنتهى الاحترافية عن طريق أبواقها الإعلامية، وحاولت تأجيج الوضع وإحداث فتنة بين دولتى الإمارات والسودان، وإثارة الرأى العام ضد أبوظبى.
وتهدف الدوحة من تلك الأكاذيب إلى الخروج من عزلتها التى دخلت عامها الرابع، ولم تكن دولة الإمارات إلا عونا وسندا للسودان منذ زمن بعيد وحتى الآن.
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