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شكرا لقرائتكم خبر عن الصوفي: الإصلاح سيسلمون مأرب للحوثي كما سلموا عمران والان مع التفاصيل
الثلاثاء 4 فبراير 2020
قال السياسي والكاتب الصحفي نبيل الصوفي إن جماعة الاخوان المسلمين ستسلم مأرب إلى الحوثيين كما فعلت في صنعاء.
وأضاف الصوفي ان جماعة الاخوان لم تتعظ من درس السقوط الذي حدث في صنعاء قبل سنوات.
وتابع: لن تحتمي مأرب بالإخوان ولا بالمؤتمر.. هي بحاجة لقياداتها المحلية لتحميها من الحوثي ومن الإخوان ومن المؤتمر معا.
ولفت إلى أن الشمال يمر بأول نقاط تحولاته ما بعد الجمهورية اليمنية من مأرب.
وقال: لن يصمد استنزافها من النخب التي أفشلت الجمهورية والدولة والثورة بصنعاء ونزلت مارب تتديول، وليت انها فعلا تعلمت الدرس في صنعاء واقامت دولة محترمة نزيهة مقاومة مقاتلة في مأرب، لا بل أخذت كل عوامل السقوط معها من صنعاء الى مأرب.
وختم: لذا فكما حدث في نهم، ستسلم هذه القوى مأرب للحوثي كما سلمت دماج وعمران.
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