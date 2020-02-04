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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الرئيس الكيني الأسبق دانيال أراب موي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 4 فبراير 2020
توفي الرئيس الكيني الأسبق دانيال أراب موي، ثاني رئيس للبلاد التي حكمها بقبضة من حديد أكثر من عقدين، عن 95 عاماً، حسبما أعلن مكتب الرئيس أوهورو كينياتا، اليوم الثلاثاء.
وجاء في الإعلان "بعميق الحزن والأسى نعلن وفاة رجل دولة أفريقي عظيم هو فخامة الرئيس الأسبق دانيال تورويتيتش أراب موي، الرئيس الثاني لجمهورية كينيا".
وأضاف أن موي توفي بمستشفى في نيروبي صباح 4 فبراير(شباط) 2020 بحضور عائلته".
وحكم موي البلاد من 1978 إلى 2002، في فترة اتسمت بمركزية السلطة والفساد، ومزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان، وحكم الحزب الواحد.
وكان موي نائباً للرئيس جومو كينياتا، أول رئيس لكينيا بعد الاستقلال، قبل تولي الرئاسة لاحقاً.
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