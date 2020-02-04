شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الأسلحة المقصوفة في مأرب قدمها التحالف كدعم للجيش وأخفاها الإصلاح في مخازنه والان مع التفاصيل

الثلاثاء 4 فبراير 2020 كشفت مصادر عسكرية عن طبيعة الأهداف العسكرية التي قصفتها مليشيا الحوثي اليوم في معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

وذكرت المصادر أن المخازن التي قصفتها مليشيات الحوثي في صحن الجن كانت تحوي أسلحة وصواريخ سلمها التحالف للجيش الوطني وأخفاها حزب الإصلاح عن الجبهات. Advertisements يشار إلى أن كثيرا من الجبهات تعاني نقصا حادا في الأسلحة جراء تخزين مليشيا الإصلاح لها. وشنت مليشيا الحوثي، أمس، قصفا صاروخيا أسفر عن تدمير أسلحة في معسكر صحن الجن شرقي مأرب.

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