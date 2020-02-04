شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي: حزب الاصلاح يعرقل تنفيذ اتفاق الرياض لتمكين الحوثي من مناطق جديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 4 فبراير 2020 قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اليمني، ياسر اليافعي، إن اتفاق الرياض كان بمثابة المنقذ الذي يساهم في توحيد الجهود ضد الحوثي.

وأضاف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: غير أن حزب الاصلاح عرقل تنفيذه بهدف تمكين الحوثي من مناطق جديدة. Advertisements ولفت اليافعي إلى أن محافظة مأرب تقترب من السقوط بيد الحوثي بينما الاصلاح يدفع بقوات باتجاه شبوة وابين. وختم اليافعي تغريدته على تويتر ببالقول: أي خيانة اكبر من هذه؟.

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