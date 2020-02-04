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شكرا لقرائتكم خبر عن هاني بن بريك يدعو الحكومة اليمنية إلى إجلاء الطلاب من الصين والان مع التفاصيل
الثلاثاء 4 فبراير 2020
دعا نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك، الحكومة اليمنية، لإجلاء طلابها من الندن الصينية بعد استفحال فيروس كورونا القاتل.
وقال بن بريك، في تغريدة: "إنا لله وإنا إليه راجعون أناشد من هنا دولنا العربية القادرة على إجلاء هؤلاء الطلاب العالقين وقلوبهم ترتجف في مدينة موبوءة غادرها كل من فيها من غير أهلها ألا يتأخروا عنهم".
وتابع: "أما الحكومة اليمنية فنحن في يأس تام منها إلا أن يتحرك من بقي فيه ضمير حي".
وأضاف: ''للمستدلين بالسنة في عدم مغادرة البلد الموبوء هذا إذا لا نستطيع نميز المصاب من السليم، أما وهناك استطاعة للتمييز بالطب الحديث فعلينا إنقاذ السليم إلى منطقة آمنة ووضعه في مكان وقائي في معزل حتى يتم التأكد التام من سلامته قبل مخالطته للناس، أما تركه ليسري الفيروس إليه فهذا قتل له".
إنا لله وإنا إليه راجعون أناشد من هنا دولنا العربية القادرة على إجلاء هؤلاء الطلاب العالقين وقلوبهم ترتجف في مدينة موبوءة غادرها كل من فيها من غير أهلها ألا يتأخروا عنهم. أما الحكومة اليمنية فنحن في يأس تام منها إلا أن يتحرك من بقي فيه ضمير حي pic.twitter.com/H04ufeEqQs— هاني بن بريك (@HaniBinbrek)
إنا لله وإنا إليه راجعون— هاني بن بريك (@HaniBinbrek) February 3, 2020
أناشد من هنا دولنا العربية القادرة على إجلاء هؤلاء الطلاب العالقين وقلوبهم ترتجف في مدينة موبوءة غادرها كل من فيها من غير أهلها ألا يتأخروا عنهم.
أما الحكومة اليمنية فنحن في يأس تام منها إلا أن يتحرك من بقي فيه ضمير حي pic.twitter.com/H04ufeEqQs
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