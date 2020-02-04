انتخابات الديمقراطيين.. ساندرز يؤكد تصدره في ولاية أيوا

أعلن بيرني ساندرز المرشح في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، أنه تصدر نتائج انتخابات ولاية أيوا الأمريكية لاختيار المرشح الديموقراطي للاقتراع الرئاسي المقبل.

وحسب أرقام جزئية نشرت ليل الثلاثاء، أكد فريق حملة ساندرز هذه المعطيات التي تشمل حوالى 40 بالمئة من مراكز التصويت.



وتفيد هذه الأرقام أن ساندرز حصل على 28,62 بالمئة مقابل 25,71 بالمئة لمنافسه رئيس البلدية السابق بيت بوتيدجيدج و18,42 بالمئة للسناتورة إليزابيث وارن.

Advertisements

وحل نائب الرئيس السابق جو بايدن في المرتبة الرابعة ب15,08 بالمئة في ما يعد أداء سيئا للرجل الذي بقي لأشهر في الطليعة خلال استطلاعات الرأي

ودشنت ولاية أيوا الإثنين الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح ديمقراطي سيواجه دونالد ترامب في الاقتراع المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أشهر قضاها الحزب في اختيار مجموعة مرشحين وعقد 7 مناظرات بينهم.



وقبل الانتخابات بدا أن ساندرز البالغ من العمر 78 عاما ورافع راية الجناح التقدمي بات في الصدارة وفق سلسلة من استطلاعات الرأي الأخيرة.

ورغم التنوع بين المرشحين رجالا ونساء سواء في لون البشرة أو العمر أو الخبرة السياسية، فإن التحدي الرئيسي يأتي من الحرس الديمقراطي القديم، نائب الرئيس السابق السبعيني جو بايدن.

وقال ساندرز سناتور فيرمونت في تجمع انتخابي خلال عطلة نهاية الأسبوع في أيوا: "إذا كانت نسبة إقبال الناخبين مرتفعة، وإذا شارك أشخاص لا يشاركون عادة.. إذا خرج الشباب وإذا خرج أبناء الطبقة العاملة، لا يمكننا الفوز فحسب، أعتقد أننا نستطيع تسجيل فوز كبير".