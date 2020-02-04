«اجتماع من أجل التطبيع».. تفاصيل اللقاء السري بين زعيم السودان ونتنياهو في أوغندا.. الخرطوم تنفي علمها باللقاء.. وفلسطين تصفه بـ «طعنة في الظهر»

- شريف الجنيدي

ذكرت وكالة "رويترز"، أمس الإثنين، أن إسرائيل والسودان اتفقا على بدء تطبيع العلاقات، وذلك بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح برهان في أوغندا.

ونقلت رويترز عن مسئول إسرائيلي كبير، قوله إن نتنياهو يعتقد أن السودان بدأ يتحرك في اتجاه جديد وإيجابي.

وأضاف المسئول أن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادي السوداني "يرغب في مساعدة بلده على المضي قدماً في عملية تحديث من خلال إنهاء عزلته ووضعه على خريطة العالم".

السودان ينفي علمه بالاجتماع

من جانبه، نفى وزير الثقافة والإعلام السوداني، والمتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، أن تكون الحكومة على علم بالاجتماع الذي جمع بين نتنياهو والبرهان في أوغندا.

وقال صالح، في تصريحات صحفية، إنه لم يتم التشاور وإخطار مجلس الوزراء بشأن اللقاء، بحسب ما نقل "باج نيوز" السوداني.

وأضاف: "تلقينا عبر وسائل الإعلام خبر لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتبي بأوغندا".

وتابع، "لم يتم إخطارنا أو التشاور معنا في مجلس الوزراء بشأن هذا اللقاء، وسننتظر التوضيحات بعد عودة رئيس مجلس السيادة".

كما نفت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، في تصريحات إعلامية، علمها مسبقاً بلقاء البرهان ونتنياهو.

إسرائيل تعلن

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه التقى رئي المجلس الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان في أوغندا.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان له، إنه "تم الاتفاق على بدء تعاون من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين"، بحسب صحيفة "هاآرتس" العبرية.

وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء نتنياهو يعتقد أن السودان يسير في اتجاه إيجابي".

رد فعل القوى السياسية في السودان

أعلنت القوى السياسية في السودان رفضها القاطع للقاء الذي جمع بين البرهان ونتنياهو.

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وقال القيادي في قوى "الحرية والتغيير" إبراهيم الأمين إن "اجتماع نتنياهو والبرهان أو أي حاكم عربي في هذا التوقيت "قطعاً غير مقبول، ولا عائد إيجابيا منه".

وأوضح الأمين، في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية، أن اللقاء "يخالف الصلاحيات المخصصة لرئيس المجلس السيادي، كما يخالف نصوص الوثيقة الدستورية التي حددت مهام الفترة الانتقالية في مخاطبة قضايا المواطن وحل المشكلة الاقتصادية ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى تفكيك النظام البائد وقيام المؤتمر الدستوري".

وأضاف الأمين أن اللقاء أو التطبيع مع إسرائيل "قضية يجب أن تُترك للحكومة المنتخبة التي تعقب الفترة الانتقالية".

كما وصف عضو تجمع "المهنيين السودانيين" أمجد فريد لقاء برهان مع نتنياهو واتفاقه معه على التطبيع بأنه "وعد من لا يملك بما لا يستطيع لمن لا يستحق".

وعلّقت استاذة الدراسات الدبلوماسية في جامعة الخرطوم، تماضر الطيب، على لقاء نتنياهو والبرهان، حيث قالت إنه إذا كان الاجتماع تم بسرية ومعزل عن الحكومة "فذلك يشير إلى نوايا خفية".

وأضافت "الطيب" أنه إذا كان الاجتماع معلوماً من قبلهم "فيعني أن هناك تحركاً تجاه التطبيع مع إسرائيل"، مشيرة إلى أنه في حال حدوث ذلك فإن من شأنه "إحداث تغييرات في وضعية السودان في المجتمع الدولي".

من جانبه، وصف الحزب الشيوعي السوداني لقاء نتنياهو والبرهان بأنه "مؤامرة على الشعب الفلسطيني".

فلسطين تعلّق

أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، عن إدانته للقاء الذي عقده برهان مع نيامين نتنياهو في أوغندا، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، نيته بحث مسألة نقل سفارة بلاده إلى القدس.

وقال عريقات، في بيان أمس الإثنين: "أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اللقاء الذي عقده رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا".

ووصف عريقات اللقاء بأنه "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وخروجاً صارخاً عن مبادرة السلام العربية في وقت تحاول فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تصفية القضية الفلسطينية وضم القدس بالمسجد الأقصى، وكنيسة القيامة، وضم أراضي دولة فلسطين المحتلة كما حدث في ضم الجولان العربي السوري المحتل".

وأكد عريقات أن "القضية الفلسطينية عربية بامتياز ولا يمكن لأحد أن يقايض مصالحه على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني".

كما استنكر عريقات "إعلان نوايا أوغندا بنقل سفارتها إلى القدس"، داعياً دول الاتحاد الأفريقي للمحافظة على قرارات قممها وثوابتها السياسية تجاه الصراع الفلسطيني والإسرائيلي، الذي يستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية وبما يضمن تجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967".

لا علاقات

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن السودان لا يقيم أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

ولفتت الوكالة إلى تصريح إبراهيم غندور وزير الخارجية السوداني الأسبق (في ظل حكم الرئيس السوداني عمر البشير)، الذي أدلى به في يناير 2016، بأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل "ممكن بشرط رفع الحكومة الأمريكية العقوبات الاقتصادية".